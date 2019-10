O polo criativo LACS Anjos, em Lisboa, foi escolhido pela Web Summit para ser a sua sede em Portugal, divulgou esta quarta-feira o ‘cluster’ em comunicado.

De acordo com o documento divulgado pelo LACS, a estrutura é “a maior rede de ‘networking‘ ligada às indústrias criativas em Portugal, tem mais de 1.800 membros e de 20 nacionalidades”, e o seu edifício nos Anjos, em Lisboa, “compreende uma área total de construção de 7 mil metros quadrados, com dez pisos, cinco dos quais para estacionamento”.

O LACS tem três localizações na grande Lisboa (Conde d’Óbidos, Cascais e Anjos), contando com mais de 80 empresas, entre as quais o Rock in Rio, a EDP Starter, a Uber ou a Kapten. O LACS foi fundado em junho de 2018 e tem quatro sócios: Filipe de Botton, Gustavo Brito, João Raimundo e Miguel Chito Rodrigues.

A WebSummit, liderada por Paddy Cosgrave, irá decorrer na Altice Arena e na Feira Internacional de Lisboa (FIL), em Lisboa, entre dia 4 e 7 de novembro.