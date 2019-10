O Presidente da República recebeu esta quinta-feira, no Palácio de Belém, os representantes das startups portuguesas que vão participar no Web Summit e nem o cofundador do evento tecnológico deixou de marcar presença. No pontapé de saída para o evento que começa a 4 de novembro, Marcelo Rebelo de Sousa agradecer a Paddy Cosgrave, a quem está “especialmente grato”.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que o Web Summit é uma revolução que “está a mudar o mundo, a Europa e Portugal” e sublinha que é um caminho que não acaba, mas que se “renova” para Portugal e para os portugueses. “Esta revolução está a mudar o mundo, está a mudar a Europa e está a mudar Portugal. Essa revolução passou também por Portugal: chegou a Portugal, ficou em Portugal e afirma-se em Portugal”, começou por dizer Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações transmitidas pela RTP3.

Revolução, maturidade e futuro são as palavras escolhidas pelo Presidente da República para descrever um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. Segundo o Chefe de Estado, há que tratar temas que “já vêm de trás”, mas que não se esgotam e ganham cada vez mais importância, “como a regulação, a privacidade, o financiamento e sustentabilidade”.

Para Marcelo “a imaginação do Paddy, o apoio de Portugal, os investimentos infraestruturais que vão sendo feitos, mais a mudança que é preciso introduzir ano após ano“, faz com que este seja “um caminho que não acaba, mas que se renova”, sublinha.

O Presidente da República não deixou de agradecer ao responsável pelo Web Summit e aos representantes das startups portuguesas. ” O Portugal de há três, quatro, cinco anos era diferente do Portugal atual. E uma das razões tem que ver convosco. Criaram empregos, criaram empresas, criaram novas dinâmicas e isso acaba por chegar a toda a economia e a toda a sociedade. E nesse sentido estamos gratos a quem arrancou. E estamos especialmente gratos ao Paddy“, atira.

Para terminar, Marcelo Rebelo de Sousa assinala ainda que o cofundador “soube perceber que Lisboa e Portugal eram interessantes” e que o dever de todos “é fazer mais e melhor”, não só pelo Web Summit e pelas empresas, mas “pelo que significam também para o futuro de Portugal”.

Startups estão a ajudar Portugal a “mudar a imagem” do país

O ministro da Economia cessante, Pedro Siza Vieira, disse esta quinta-feira que as ‘startups’ portuguesas que vão participar na edição deste ano da Web Summit estão a “ajudar Portugal a mudar a imagem” que o mundo tem do país.

Pedro Siza Vieira, que é reconduzido no cargo, falava em Belém, num encontro entre o Presidente da República e as ‘startups’ portuguesas participantes na Web Summit. Dirigindo-se aos empreendedores presentes na sala, Pedro Siza Vieira começou por cumprimentar a “turma de 2019”, que disse saber que era “de facto a melhor turma”, representando “um salto muito grande face às edições anteriores”.

“Mais do que os negócios que têm para propor, o sistema que vos ajuda a crescer, a vossa presença está a ajudar Portugal a mudar a imagem que o mundo tem do nosso país”, afirmou Pedro Siza Vieira. “Somos capazes de mostrar ao mundo empresas de sucesso, que surgiram a partir da iniciativa do empreendedorismo“, destacou o ministro.

“Tantas pessoas como vós estão a aparecer no mundo a contribuir para mudar a imagem do nosso país”, disse, salientando que aquilo que as ‘startups’ vão mostrar nos próximos dias na Web Summit e nos próximos anos vai permitir reforçar o “projeto de afirmação” de Portugal.