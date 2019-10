Web Summit traz mulher mais poderosa de Hollywood a Lisboa

Kathleen Kennedy vem a Lisboa. O nome pode não lhe dizer nada mas se adiantarmos que se trata da “mulher mais poderosa de Hollywood” segundo a VanityFair e que se trata da produtora de filmes como E.T., Star Wars e Indiana Jones, o seu interesse pode aumentar. Pois é: a norte-americana vai estar em Lisboa para participar, como oradora, no Web Summit, que decorre na capital portuguesa entre 4 e 7 de novembro.

O maior evento de tecnologia e empreendedorismo do mundo anunciou esta quinta-feira a novidade. Kennedy junta-se assim a uma pool já bem recheada de notáveis internacionais, que inclui nomes como o do wistleblower Edward Snowden ou o da comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager.

“Quando a Vanity Fair te descreve como a mulher mais poderosa de Hollywood fazem-no por uma muito boa razão. No caso de Kennedy, a carreira dela fala por si”, explica Paddy Cosgrave, sobre o convite à produtora para estar no evento.

No currículo de Kennedy estão oito nomeações para prémios da Academia e a produtora foi a primeira mulher a receber o prémio Academy’s Thalberg e o President of Lucasfilm. No palco do Web Summit, Kathleen Kennedy estará à conversa com Rob Bredow, diretor executivo da Industrial Light & Magic, uma empresa de visual efects criada em maio de 1975 por George Lucas.

A organização do evento espera a assistência de mais de 70 mil pessoas na edição deste ano, a quarta desde que o evento irlandês se mudou para Lisboa.