O programa Inspire, criado pelo Web Summit para permitir a estudantes irem ao maior evento de tecnologia e empreendedorismo do mundo, vai passar a ter uma aplicação de tradução que permite aos jovens verem, em tempo real, o que se passa no palco principal (e, em português). A aplicação vai traduzir o que os oradores dizem no palco principal para português, espanhol e japonês.

A ideia é que as traduções do palco central seja feitas em tempo real e, para todos os assistentes da conferência. A novidade é resultado de uma primeira experiência que aconteceu, no início do ano, no Rise, evento irmão do Web Summit na Ásia. Nessa altura, a app traduzia, em direto, o que os oradores diziam em palco, em inglês, para mandarim.

“O Inspire sempre teve uma enorme recetividade por parte dos estudantes e estamos muito entusiasmados por poder anunciar a edição de 2019 do programa. Consideramos que adicionando traduções em tempo real do palco principal, os speakers podem dar melhores talks e a audiência pode aprender mais com elas”, explica Paddy Cosgrave, CEO do Web Summit, citado em comunicado.

Lançado no evento em 2016, o programa Inspire recebeu mais de 160 mil candidaturas ao longo das últimas três edições. Este ano, 6.000 estudantes vão poder usufruir de um dia de acesso ao palco principal do Web Summit pelo preço reduzido de 8,50 euros.