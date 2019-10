Onze startups portuguesas vão disputar o prémio de melhor pitch no Web Summit. A competição arranca no primeiro dia do evento e prolonga-se ate 7 de novembro, anunciou a organização esta terça-feira.

Entre a lista de finalistas nacionais estão os nomes de Bloq.it, ECO2Blocks, CORKBRICK EUROPE, Doppio Games, EVA, Fractal Mind, GoParity, Modatta, Neroes, Ripatrip e Ubirider.

Escolhidas entre as mais de 900 candidaturas, as 135 startups finalistas do concurso têm a oportunidade de apresentar a sua ideia de negócio em frente do público do palco principal e, também, a investidores de fundos internacionais, tais como Venn Ventures, Eight Roads, IMPKT Capital e outros.

Apenas uma vez, uma startup portuguesa — a Codacy — saiu vencedora do concurso, e isso aconteceu em 2014, quando o evento ainda estava em Dublin, sua cidade-Natal.