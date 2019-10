Alle Wine representa setor do vinho português no Web Summit

A Alle Wine será a única startup portuguesa do setor do vinho a marcar presença no Web Summit. A empresa foi convidada a subir ao palco, na sessão da inauguração oficial, daquele que é o maior evento de tecnologia e empreendedorismo do mundo.

A Alle Wine é uma app que faz a gestão integrada da experiência enoturística, desde o momento inicial até à avaliação final. Esta aplicação destina-se a dois públicos: os enoturistas e os produtores de vinho. O projeto pretende ser um facilitador e agregador da experiência do enoturismo, permitindo ao utilizador descobrir, escolher, marcar e chegar às adegas e produtores de forma autónoma. Esta aplicação permite ainda que o enoturista faça a reserva da sua viagem, estadia e escolha dos melhores locais para degustação.

O principal objetivo da Alle Wine ao participar no Web Summit é demonstrar que é possível aproximar o enoturismo da tecnologia e encontrar investidores e parceiros para iniciar a implementação noutros mercados. “É necessário trazer a mentalidade do setor terciário onde o turismo assenta, mantendo a autenticidade e singularidade de cada quinta, de cada vinha e de cada história. A posição que a Alle Wine vai exercer no mercado português é igualmente necessária noutros países. Sendo o Brasil, Espanha, Itália e França prioritários para expansão”, afirma Marta Vendeiro, cofundadora e CMO da Alle Wine, citada em comunicado.

Para Pedro Santos, cofundador e CTO da Alle Wine, “o enoturismo é atualmente um setor de alguma imaturidade mas com um crescimento muito acentuado. Existe uma crescente procura e alguma oferta, que nem sempre se encontram. A Alle Wine vem exatamente responder a essa necessidade, permitindo a localização da oferta, seleção e marcação da experiência de enoturismo, de forma simples e quase imediata através da App”, sublinhou.