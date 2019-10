Nem só de FIL vive o Web Summit. O centro comercial Vasco da Gama, no Parque das Nações, vai reforçar os serviços para acolher um aumento de cerca de 20% de visitantes durante os quatro dias de evento, que decorre entre 4 e 7 de novembro. O centro comercial espera ainda um incremento das vendas de entre 6 a 8% durante os quatro dias da maior conferência de tecnologia e empreendedorismo do mundo, adiantou fonte oficial ao ECO.

A apenas 300 metros do “palco” do Web Summit, o centro Vasco da Gama vai lançar um novo serviço “Sala de bagagens” que considera uma “mais-valia para os participantes do Web Summit que se deslocam de transportes públicos para evento”. Além desta novidade, o centro comercial oferece ainda rede wi-fi gratuita, um serviço de empréstimo de powerbanks e carregadores de baterias em várias localizações do centro.

O centro comercial anunciou ainda que reforçará, nos quatro dias do evento, as equipas de limpeza e de vigilância, de forma a que o acréscimo de visitantes “não tenha impacto significativo na operação do centro e para ajustar às necessidades de tratamento ambiental dos resíduos sólidos”.

Durante os quatro dias de evento, são esperadas mais de 70 mil pessoas no Web Summit que cumpre neste ano a 4.ª edição em Lisboa, desde que, em 2015, saiu de Dublin, sua cidade-Natal.

Também a pensar nos participantes estrangeiros que visitam o evento e a cidade, o centro comercial preparou uma campanha de comunicação que estará presente no digital e em mupis, colocados na gare do Oriente. “Com o mote Supporting Web Summit attendees – It’s a pleasure, a campanha realça as diferentes ofertas e serviços que estão disponíveis para os visitantes, como a grande variedade de lojas, restauração, serviços, WI-FI ou a esplanada para dias de sol”, esclarece a mesma fonte.