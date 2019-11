MetLife disponibiliza plataforma inteligente a 200 agentes

A MetLife, empresa de seguros de Vida e Acidentes Pessoais, está a anunciar a implementação da sua plataforma digital “Distribution Advantage Platform” (DAP) que disponibilizará conteúdos de e-learning a 200 agentes que colaboram com a Seguradora.

A plataforma, assente em tecnologia de Inteligência Artificial de última geração, permite o acesso a conteúdos personalizados, em tempo real, em qualquer dispositivo, lugar ou hora. O conteúdo de formação é constituído por material fornecido pela própria MetLife, assim como por fontes externas selecionadas, como por exemplo, podcasts e bibliotecas de código aberto.

O agente recebe da plataforma DAP sugestões de conteúdo de e-learning que sejam do seu interesse, baseados no seu desempenho e em utilizadores com um perfil digital semelhante ao seu. Desta forma, integrando tecnologia de Inteligência Artificial, a plataforma digital promove a proficiência em vendas, produtividade e formação contínua aos seus agentes.

Gonçalo Castro Pereira, diretor Face to Face da MetLife na Iberia, explica que esta “plataforma é diferenciadora porque funciona como um ‘Netflix’ da formação, ou seja, à medida que o agente vai pesquisando conteúdos, recebe sugestões sobre o tipo de formação que deve seguir”. Por outro lado, acrescenta o gestor “os agentes podem igualmente pesquisar outros conteúdos que sejam relevantes para o seu desempenho como por exemplo, aceder a informação que otimize a base de prospeção conclui”.

Com a implementação da plataforma DAP, a MetLife pretende fortalecer a capacidade da sua rede de agentes em Portugal com formação contínua, mantendo a aposta na estratégia de digitalização da companhia.