O treinador português conhecido como o “Special One” está de volta à Premier League. José Mourinho tem um novo lugar ao leme do Tottenham, que lhe vai valer 17,5 milhões de euros por época. É um valor que o coloca no topo da lista dos treinadores portugueses mais bem pagos, mas fica abaixo de outros técnicos internacionais.

Mourinho vai ganhar o dobro do que ganhava o seu antecessor, o argentino Mauricio Pochettino, à frente dos Spurs, adianta o Daily Mail (acesso livre, conteúdo em inglês). Ainda assim, este valor é inferior aquele que o treinador português recebia no Manchester United, cerca de 30 milhões de euros por época, de onde foi demitido em dezembro passado.

Esse salário valeu-lhe o segundo lugar no ranking dos treinadores mais bem pagos da época passada, elaborado pela revista France Football. À frente do português encontrava-se apenas Diego Simeone, do Atlético Madrid, que pelo final da temporada tinha na conta 41 milhões de euros.

Com o novo ordenado, Mourinho seria ultrapassado pelos técnicos no top 5 da lista. Um deles era Thierry Henry, que treinava o Mónaco por 25,5 milhões de euros anuais, mas foi entretanto despedido. Os restantes são Pep Guardiola, treinador do Manchester City, que arrecada 24 milhões de euros por época, e Ernesto Valverde, do Barcelona, que recebe 23 milhões de euros por época.

Neste campeonato o novo salário de Mourinho enquadra-se com os restantes, mas se comparado com os treinadores portugueses acaba por se destacar. Jorge Jesus, que ao comandar a equipa do Flamengo alcançou o título de treinador mais bem pago do Brasil deste ano, segundo a imprensa brasileira, tem um ordenado mensal de aproximadamente 330 mil euros, o que totaliza cerca de quatro milhões anuais.

Por cá, Sérgio Conceição, do FC Porto, será o mais bem pago, ao arrecadar sensivelmente dois milhões de euros por época. Já Bruno Lage, treinador do Benfica, recebe cerca de 500 mil euros por temporada. No entanto, com a renovação do contrato, o salário do antigo treinador da equipa B dos encarnados deverá ser o dobro. Silas, que recentemente assumiu o comando técnico do Sporting, ganha cerca de 500 mil euros.