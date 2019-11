Há mais de 20 mil pessoas abrangidas por novos concursos no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP). Os números foram divulgados esta quinta-feira pelo Governo, um dia antes de a ministra Ana Godinho ir ao Parlamento falar sobre este dossier. “Até à data, 74% dos candidatos tiveram parecer favorável à integração no Estado”, refere o Executivo.

Foram lançados concursos para a integração de 20.126 trabalhadores na Administração Central (10.130 postos de trabalho) e na Administração Local (9.996 pessoas), anunciaram esta quinta-feira os ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e das Finanças, num comunicado conjunto.

“Especificamente na Administração Central, foram concluídos até ao momento os trabalhos em 11 Comissões de Avaliação Bipartidas”, explicam. “Até à data, 74% dos candidatos tiveram parecer favorável à integração no Estado das várias CAB. Foram até ao momento analisadas 33.609 situações”.

Segundo o Executivo, os pareceres desfavoráveis referem-se a situações em que não é necessária regularização (ou porque a pessoa já tem um contrato de trabalho sem termo — 47,4% dos casos — ou porque as funções que exercem satisfazem necessidades temporárias). Há ainda funções cuja legislação impõe que o vínculo seja o contrato de trabalho a prazo, independentemente de se tratar de uma necessidade permanente.

“O Governo está comprometido em acelerar a análise dos processos que estão em curso. O PREVPAP tem como requisitos os trabalhadores exercerem funções que satisfazem necessidades permanentes e os vínculos serem inadequados. Estas duas condições têm sempre de se verificar”, acrescenta o Executivo.

Recorde-se que este programa arrancou em junho de 2017 com a entrega de requerimentos de mais de 30 mil precários da administração central e do setor empresarial do Estado. O Executivo de António Costa definiu inicialmente que o PREVPAP seria concluído em 2018, mas o Governo acabou por admitir que o programa continuaria em execução em 2019.

(Notícia atualizada às 19h25)