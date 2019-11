A Fundação do GIL foi a grande vencedora do grande prémio Portugal Sustentável, promovido pela Fundação Manuel António da Mota, entregue este domingo no Porto. Na 10ª edição, que teve como tema os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em áreas como o ambiente, a mobilidade ou a inclusão social, o projeto Fundação do GIL dedicado aos cuidados domiciliários pediátricos, para apoio a crianças com doenças crónicas, garantiu um apoio de 75 mil euros.

A Associação Dignitude e a ASAS (associação de solidariedade de Santo Tirso) foram as outras entidades premiados pela Fundação Manuel António da Mota, respetivamente, com os projetos “A Bem, rede solidária do medicamento” e um plano personalizado de inserção de jovens na comunidade. Cada um deles beneficiou de um apoio de 35 mil euros e de 15 mil euros.

Em 2019, o galardão Portugal Sustentável consagrou associações, organizações não governamentais (ONGs), fundações e instituições públicas e privadas sem fins lucrativos que atuam no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em áreas como a luta contra a pobreza e exclusão social, educação, saúde, emprego, e ambiente nos domínios da água, energia, sustentabilidade urbana e rural, produção e consumo sustentáveis, mobilidade, alterações climáticas, biodiversidade e preservação do ambiente marinho e terrestre.

Nesta edição de 2019 do Prémio Portugal Sustentável da Fundação Manuel António da Mota foram ainda atribuídas, sete menções honrosas: AICD (Associação para a Inserção por Centros Digitais de Informação), AIIR (Associação de Apoio à Inclusão de Imigrantes e Refugiados), Associação Salvador, Câmara Municipal de Torres Vedras, Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Centro Social Cultural e Recreativo do Lamegal e Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade.