O Banco Montepio registou lucros de 17,7 milhões de euros, nos primeiros nove meses do ano, valor que comparam com 22,4 milhões registados no mesmo período de 2018. A instituição reduziu os custos operacionais e aumentou os depósitos dos clientes, mas o Finibanco Angola e o aumento do nível de impostos acabaram por pesar no desempenho.

Enquanto o aumento de impostos se fixou em 27 milhões de euros, a “menor contribuição das operações em descontinuação”, nomeadamente do Finibanco Angola, representou um recuo de 11,3 milhões de euros, adianta a instituição em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Antes de impostos, o resultado consolidado do banco foi de 43,8 milhões de euros, uma subida de 31,2 milhões. Os custos operacionais da instituição liderada por Dulce Mota desceram 5,1%, para os 189,7 milhões de euros. Já os depósitos de clientes cresceram 1,5% para 12.574 milhões de euros.

O Banco Montepio destaca que estes resultados são “compatíveis com o desenvolvimento do negócio e com os resultados que haviam sido previstos em orçamento”. Mas, ainda assim, “difere do previsto no orçamento, em larga medida devido à não verificação de alguns pressupostos relevantes, em particular a evolução das taxas de juro determinadas pela política monetária do BCE”.

(Notícia atualizada às 8h50)