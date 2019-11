No dia em que foi aprovado uma proposta que recomenda à Área Metropolitana do Porto um levantamento sobre os sem-abrigo e ao Executivo a criação de um programa de apoio de combate ao fenómeno e financiado pelo Orçamento do Estado, o Presidente da Câmara do Porto criticou o Governo de ter dinheiro para a Web Summit, mas não para os sem-abrigo, avança o Jornal Observador (acesso pago).

Durante a reunião da câmara do Porto, Rui Moreira começou por recordar as promessas feitas durante a campanha eleitoral de que haveria uma verba de 130 milhões de euros disponível para apoiar os sem-abrigo, mas que até ao momento “não se viu nada“. Para o autarca, “de boas intenções está o mundo cheio” e apesar de admitir que existe cada vez mais uma maior descentralização das temáticas, sublinha que a estratégia de combate ao fenómeno não pode estar “apenas vocacionada para as duas maiores cidades do país”, referindo-se a Lisboa e ao Porto.

“Temos vindo a substituir o Estado num conjunto de competências, mas isso não pode justificar que passem as eleições a dizer que vai haver 130 milhões e até agora não há um ‘tusto’. São sempre boas vontades, depois chega a hora e aparece a Web Summit, mas não aparece dinheiro para os sem-abrigo“, disse o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, citado pelo Observador.

A discussão aqueceu quando a vereadora socialista Odete Patrício saiu em defesa do Estado e acusou o município liderado por Rui Moreira de ter “verbas mais do que suficientes” para “disponibilizar “um ou dois milhões de euros” para resolver “um problema tão grave” como o dos sem-abrigo. A vereadora chegou comparar o autarca ao Tio Patinhas, referindo que “os dinheiros públicos não são para acumular, são para gastar e investir”. Em resposta, Rui Moreira diz que prefere “ser conhecido como Tio Patinhas do que por Zé Carioca”.