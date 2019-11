Condecorações de Berardo decididas na semana antes do Natal

Mota Amaral já concluiu o relatório sobre o processo das condecorações de Joe Berardo. Agora, cabe ao Conselho das Ordens Honoríficas decidir o destino a dar ao processo disciplinar que foi aberto ao empresário na sequência da polémica audição no Parlamento em maio passado. A reunião está marcada: acontecerá na semana antes do Natal.

A informação foi avançada pelo Expresso (acesso livre). Adianta que ex-deputado e ex-presidente do Governo Regional dos Açores vai fazer uma apresentação do trabalho que desenvolveu nos últimos meses e também do parecer que pode determinar a admoestação ou irradiação do arguido. Há dois cenários em equação: Joe Berardo pode ser alvo apenas de uma advertência, sem outras consequências; ou o comendador poderá ser sancionado com uma medida mais pesada e que passa pela perda das condecorações.

O Conselho das Ordens Nacionais está a decidir se retira as condecorações que Joe Berardo recebeu das mãos de Ramalho Eanes e de Jorge Sampaio e já enviou ao ainda comendador uma nota de culpa que foi escrita por Mota Amaral, o instrutor de processo disciplinar nomeado por Manuela Ferreira Leite.

A defesa já respondeu a essa nota de culpa e recusa que seja aplicada qualquer sanção ao investidor madeirense por considerar que Mota Amaral não especifica que normas ou leis foram violadas por Joe Berardo, apenas remetendo o arguido para o vídeo de cinco horas da audição feita no âmbito da II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, a 10 de maio.