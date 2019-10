Hoje nas notícias: Berardo, reformas e medicamentos

A arresto de obras de arte da casa de Joe Berardo estão em destaque no dia em que se sabe que há quase 14 mil reformados com mais de 90 anos e que a despesa do SNS com medicamentos está em máximos de sete anos. Nota ainda para emails que desmentem a versão de Azeredo Lopes sobre os acontecimentos em Tancos e para a subida de comissões na Caixa Geral de Depósitos.

CGD arresta obras de arte da casa de Joe Berardo em Lisboa

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) avançou com o arresto do recheio de obras de arte da casa de Joe Berardo em Lisboa, na Avenida Infante Santo, avança o Correio da Manhã. Entre estas obras estarão quadros, esculturas e outros bens, com um valor global estimado em milhares de euros. O arresto avançou no seguimento da tentativa do banco público de recuperar uma dívida do grupo Joe Berardo na ordem dos 50,2 milhões de euros.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso condicionado).

Estado tem quase 14 mil reformados com mais de 90 anos

A Caixa Geral de Aposentações paga pensões de reforma a 13.793 pensionistas com mais de 90 anos, com 64% dos aposentados com idades entre os 65 e os 79 anos, avança o Correio da Manhã, com base no relatório e contas do sistema de pensões público relativo a 2018. O regime, que foi fechado em 2006, já só conta com 443 mil subscritores.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso condicionado).

Caixa penaliza reformados e dá bónus de 30% a clientes especiais

Injustas e desproporcionadas. É assim que Nuno Rico, economista da Deco Proteste, resume ao Público a atualização de comissões que a Caixa Geral de Depósitos acaba de fazer para 2020, onde se destaca um agravamento de custos para os clientes com menores rendimentos, nomeadamente os reformados, e para os que estão “amarrados” pelo crédito à habitação. A Caixa, que incluiu na atualização um bónus para clientes especiais, relativiza os aumentos, adiantando que a revisão está “em linha com o mercado”, correspondendo a um aumento médio “inferior a 2% ao ano”.

Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Emails desmentem versão de Azeredo Lopes sobre Tancos

Dois dos arguidos no processo de Tancos terão mantido correspondência por email, que revelam preparativos para manter o então ministro da Defesa, Azeredo Lopes, a par dos desenvolvimentos no esquema para a recuperação das armas que teriam sido roubados, o que contraria a versão dos eventos do ministro, diz o Jornal i. A comunicação foi realizada através de um telefone seguro.

Leia a notícia completa no Jornal i (link indisponível).

Gastos com medicamentos são os mais altos desde 2011

Os gastos do Estado e dos utentes do Serviço Nacional de Saúde com medicamentos atingiram em 2018 o valor mais elevado dos últimos sete anos. No caso dos hospitais, a subida de encargos é mesmo a mais alta de sempre. Estas conclusões podem ser retirar da análise dos dados publicados pelo Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).