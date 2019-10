É a maior feira de imobiliário do país e vai reunir, durante quatro dias, centenas de especialistas vindos de várias partes do mundo. O Salão Imobiliário de Portugal (SIL) começa esta quinta-feira, em Lisboa, e vai promover a discussão de temas como o impacto do turismo e do Brexit, assim como a presença das mulheres no setor imobiliário. O evento poderá ser uma boa oportunidade para encontrar a casa perfeita, já que contará com arquitetos disponíveis para ajudarem com as melhores dicas.

Numa altura em que cada vez é mais difícil encontrar casa, dado a procura ser bastante maior do que a oferta, esta poderá ser uma altura para encontrar a habitação ideal. “Existem oportunidades para todos os segmentos, seja para quem pretende uma primeira ou segunda casa, para a gama média, ou média alta e de luxo. E também existe produto para quem procure o mercado de arrendamento”, explica Sandra Bértolo Fragoso, gestora do SIL, em conversa com o ECO.

Para ajudar neste processo de procura por casa, o SIL vai ter quase 400 expositores, mais 20% do que na última edição, desde portugueses a espanhóis, franceses e até brasileiros. Além disso, os interessados terão aconselhamento gratuito com arquitetos e designers, no espaço “Pergunte aos Arquitetos”.

Outra das novidades deste ano é a aplicação móvel oficial do evento — SIL Opportunity –, que vai contar com uma planta do recinto, indicando quais as empresas que têm condições especiais para as compras e vendas de casas.

Os primeiros dois dias do SIL vão ser dedicados aos especialistas do setor, que virão de várias partes do mundo. Haverá profissionais oriundos de Espanha, de França e até do Brasil e dos Estados Unidos. Muitos deles farão parte de conferências que irão decorrer durante o evento e onde serão debatidos temas como o impacto do turismo e do Brexit, ou a representação das mulheres no setor.

“O visitante tem a oportunidade de, num único espaço, ver a melhor e mais diversificada oferta do setor imobiliário. Além disso, vão também acontecer vários lançamentos de empreendimentos para a classe média e de construção nova, mas também de luxo“, conclui a responsável do SIL.