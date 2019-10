Fusões e aquisições aceleram. Imobiliário em destaque

O número de fusões e aquisições entre empresas continua a aumentar e, até setembro, subiu 6,3%, revelam os dados do Transactional Track Record (TTR). Como seria de esperar, foi no imobiliário que se observou o maior número de transações, embora o setor tenha registado uma pequena queda. No que diz respeito aos investidores, foram os espanhóis que mostraram mais interesse pelas empresas portuguesas, mas os norte-americanos estão a ganhar “terreno”.

De todas 271 operações de fusão e aquisição entre empresas registadas entre janeiro e setembro, 103 tiveram os valores divulgados e somaram 7,2 mil milhões de euros, diz o relatório. Se em número se observou um aumento de 6,3% face ao mesmo período do ano passado, em montante a subida foi ainda maior: 21,52%.

O setor imobiliário, embora tenha observado uma descida de 5%, destacou-se ao concentrar o maior número de operações: 61. Esta evolução vem confirmar o desempenho que o mercado tem vindo a atravessar, dado o crescimento do número de vendas de casas, bem como dos respetivos preços.

Atrás do setor da habitação aparece o setor tecnológico com um aumento de 23% para 43 operações, à frente do setor financeiro que cresceu 4% para um total de 26 operações.

No que diz respeito a investimentos de empresas internacionais em portuguesas (cross-border inbound), foram observadas 128 transações, num total de 5,2 mil milhões de euros. Aqui, foram as empresas espanholas que brilharam ao somarem 34 aquisições entre janeiro e setembro, à frente das norte-americanas que subiram 100% para um total de 26 transações.

Os investimentos feitos por fundos de venture capital dispararam 75% para 49 operações, mostra o relatório, mas também viram o montante investido aumentar 130% para 299 milhões de euros. As empresas do setor tecnológico foram as que mais investimento receberam dentro deste tópico, num total de 28 operações.

Relativamente à assessoria jurídica, as estrelas foram os escritórios de advogados Morais Leitão, Galvão Teles e Soares da Silva & Associados com um valor total de 1,423 mil milhões de euros. Em número foi a PLMJ quem se destacou com 21 transações.