O Novo Banco chegou a acordo para vender duas carteiras de ativos. As operações, avaliadas em 800 milhões de euros, foram comunicadas esta segunda-feira ao mercado e envolvem os fundos de investimento Waterfall Asset Management e Cerberus.

Ao Cerberus foi vendido o “Projeto Sertorius”, tal como o ECO avançou em final de julho. De acordo com o comunicado esta carteira tem “um valor bruto contabilístico de 487,8 milhões de euros é composta por 195 imóveis agregados, que se traduzem em 1.228 unidades individuais, com usos industrial, comercial, terrenos e residencial, incluindo estacionamentos”. Segundo o mesmo documento, após a concretização da operação, “a gestão da carteira será realizada por um servicer de referência em Portugal na gestão deste tipo de ativos, que irá incorporar nos seus quadros até 13 colaboradores do Novo Banco”.

Por outro lado, a instituição comunicou que a sua filial espanhola chegou a acordo para vender, à Waterfall Asset Management, “uma carteira de ativos imobiliários e crédito não produtivo (non-performing loans), designado por “Projeto Albatroz””. Esta carteira tem um valor bruto contabilístico de 308 milhões de euros, esclarece o banco.

Referindo que as transações representam um “mais um importante passo no processo de desinvestimento de ativos não estratégicos do Novo Banco, prosseguindo este a sua estratégia de foco no negócio bancário”, a instituição liderada por António Ramalho prevê fechar as duas operações até final do ano.