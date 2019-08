Tendo em conta os prejuízos na primeira metade do ano, o Novo Banco já prevê pedir 540 milhões de euros ao Fundo de Resolução. Mas a compensação do final do ano ainda não está fechada, dado que vai depender do desempenho no segundo semestre.

O banco já tinha pedido ao Fundo de Resolução 1.150 milhões de euros este ano, já depois da injeção de 792 milhões em 2018, isto no âmbito do mecanismo de capital contingente que tem um valor de utilização total 3.900 milhões de euros. 2020 trará novo pedido de dinheiro.

“O Novo Banco tem os seus rácios de Common Equity Tier 1 (CET1) e Tier 1 protegidos em níveis predeterminados até aos montantes das perdas já verificadas nos ativos protegidos pelo Mecanismo de Capital Contingente. O montante de compensação de capital estimado nas contas do semestre é de 541 milhões de euros. A compensação do final do ano dependerá das perdas e custos, das recuperações e das exigências de capital em vigor à data”, diz a instituição em comunicado.

O banco apresentou esta sexta-feira prejuízos de 400 milhões de euros entre janeiro e junho, quase o dobro do resultado negativo obtido no mesmo período do ano passado.

Relativamente aos rácios, “a 30 de junho de 2019, o Novo Banco cumpria todos os rácios de capital exigidos pelo Banco Central Europeu (BCE) no âmbito do Processo de Análise e Avaliação pelo Supervisor (SREP – Supervisory Review and Evaluation Process)”.

O mecanismo de capital contingente funciona como uma espécie de garantia pública que é ativada pelo Novo Banco sempre que tem perdas com um conjunto de ativos problemáticos, como créditos em incumprimento, e isso coloca em causa a solidez do banco. Foi criado aquando da venda de 75% do capital aos americanos do Lone Star, em outubro de 2017. E já obrigou o Tesouro a emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução — este ano emprestou 850 milhões de euros.

Em março, a comissão de acompanhamento da venda do Novo Banco disse no Parlamento que deverão ser usados 3.000 milhões de euros deste mecanismo. Luís Máximo dos Santos, vice-governador do Banco de Portugal que preside ao Fundo de Resolução, disse na mesma sede que ficaria “espantado” se o Novo Banco pedisse a totalidade dos 3.900 milhões de euros.

O Novo Banco tem em curso a venda de uma carteira de malparado no valor superior a 3.000 milhões de euros, o Projeto Nata 2. Este portefólio de grandes créditos deverá ser vendido com um grande desconto, o que vai gerar uma perda substancial para o banco e para o Fundo de Resolução.

(Notícia atualizada às 18h12)