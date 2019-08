Negócio fechado. Está concluído o concurso público para a adjudicação do Quartel do Carmo, na Horta (Açores), ao abrigo do Programa Revive. A empresa vencedora foi a Lux Mundi, que explora unidades hoteleiras em Lisboa, Porto, Évora e Fátima, anunciou o Governo, em comunicado.

“O investimento estimado para a recuperação do imóvel é de 7,5 milhões de euros”, refere a nota do gabinete do ministro Adjunto e da Economia. O Quartel do Carmo, cujo início da construção remonta ao século XVII, como Convento da Ordem das Carmelitas, vai ser adaptado a hotel. Terá quatro estrelas e abertura prevista para 2021.

“O imóvel situa-se num planalto da cidade da Horta, com vista privilegiada sobre o porto e tendo como horizonte o mar e a ilha do Pico”, refere a nota do Governo. “No século XX, foi adaptado ao uso militar para acolher a Companhia de Infantaria da Horta, tendo sido nessa altura sujeito a obras de recuperação significativas”, recorda.

O Quartel do Carmo será, assim, concessionado por 50 anos, para “exploração para fins turísticos”, sendo o oitavo concurso concluído num total de 33 imóveis inscritos no Revive. O objetivo passa por “valorizar e recuperar o património sem uso”.

Convento do Carmo em vias de adjudicação. Forte da Ínsua arranca segunda-feira

O Governo anunciou também que o concurso relativo ao Convento do Carmo, em Moura, também se encontra “em fase de conclusão”. O Executivo encontra-se a analisar “duas propostas”. Em contrapartida, vai ser lançado na segunda-feira o concurso para a concessão do Forte da Ínsua, em Caminha.

“Até ao momento foram lançados 17 concursos no âmbito do Revive. Atualmente, estão abertos os concursos para a concessão do Mosteiro de Lorvão, em Penacova, e do Castelo de Vila Nova de Cerveira”, sublinha o Governo.

Na calha estão também os concursos de adjudicação relativos ao Mosteiro de Travanca (Amarante), Santuário do Cabo Espichel (Sesimbra) e Forte da Barra de Aveiro (Ílhavo), conclui a nota.