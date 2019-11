Empresárias e diplomatas e os desafios da liderança

O SUD Lisboa, que se tem posicionado como um conceito único em Portugal, algo que começa logo na sua localização privilegiada junto ao Tejo e ao MAAT e que junta uma oferta versátil – com restaurante, bar, piscina e sala de eventos, define-se também pela sua capacidade de adaptação aos mais diversos públicos, empresários, diplomatas, famílias, turistas, num ambiente sofisticado, mas descontraído.

Uma das mais recentes iniciativas foi o convite lançado a oito mulheres, para conhecerem a carta do SUD Lisboa Terrazza, assinada pelo Chef Executivo Patrick Lefeuvre e à mesa, com o conceito familiar “Coccina di Mamma”, desafiá-las a refletir sobre o papel da mulher nos negócios e na diplomacia, em Portugal.

Tendo como anfitriã Salomé Gorgiladze, administradora do SUD Lisboa / SANA Hotels, o almoço contou com Chitra Stern, administradora Grupo Martinhal, Soraya Gadit, CEO da Inocrowd, a Embaixadora da Ucrânia Ohnivets Inna Vasylina, a Embaixadora da Roménia Ioana Bivolaru, a Embaixadora das Filipinas e Presidente da AWA – Association of Women Ambassadors – Célia Anna Féria e a Esposa do Embaixador do Egipto Riham Salahedni. Um encontro onde abordaram os seus percursos profissionais, os desafios e as diferenças culturais que encontram, e como olham e sentem a forma como a mulher se posiciona em setores ainda dominados por homens.

Veja o vídeo com algumas das convidadas e algumas reflexões finais: