Lisboa em queda. Energia e papeleiras pesam no PSI-20

A bolsa nacional arranca a sessão desta terça-feira em queda. A pesar no desempenho do índice de referência PSI-20 está o setor da energia e das papeleiras, bem como o “peso pesado” BCP. Lisboa destoa assim das restantes praças europeias, que começam o dia com ganhos ligeiros.

O PSI-20 cai 0,50% para os 5.155,35 pontos. Das 18 cotadas nacionais, a grande maioria abre a sessão a cair, e apenas três registam ganhos. São elas a Sonae Capital, a Pharol e a REN.

Já do lado das perdas, o destaque vai para o setor da energia. A EDP recua 0,66% para os 3,62 euros, enquanto a EDP Renováveis cai 0,60% para os 9,98 euros. Os títulos da Galp Energia também desvalorizam, 0,30% para os 14,98 euros.

As papeleiras destacam-se também no vermelho, com a Altri a cair 0,96% para os 5,69 euros. A Navigator regista também perdas, de 0,83% para os 3,57 euros, apesar de ter anunciado um dividendo extraordinário a ser distribuído aos acionistas. Em “terreno” vermelho, nota ainda para os CTT, que caem 1,01% para os 3,12 euros, e o BCP, que recua 0,10% para os 0,2018 euros.

Pela Europa o sentimento é ligeiramente mais positivo, apesar de muitas das praças se encontrarem próximo da linha de água. O Stoxx 600 arranca a sessão a cair 0,05%, enquanto o alemão DAX e o britânico FTSE 100 avançam 0,1%. Já o espanhol IBEX 35 recua 0,1%.