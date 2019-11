Neeleman prepara saída do capital da TAP no início de 2020

A TAP deverá ser alvo de mudanças na estrutura acionista no primeiro trimestre de 2020, entre as quais a saída de David Neeleman do capital da empresa. A notícia foi avançada pelo Jornal de Negócios (acesso pago), que não indica como obteve a informação, mas o ECO também já tinha avançado em setembro que o objetivo do Estado era afastar David Neeleman tendo em conta os maus resultados da companhia aérea, que apresentou prejuízos de 120 milhões de euros no primeiro semestre.

O empresário David Neeleman é acionista da TAP através do consórcio Atlantic Gateway, que controla em parceria com Humberto Pedrosa. Juntos, controlam 45% da TAP. Mas a relação com o acionista Estado tem vindo a degradar-se a olhos vistos, somando-se à equação os sucessivos resultados negativos apresentados pela empresa.

Neste contexto, Neeleman tem desenvolvido contactos com outras companhias aéreas, explorando a hipótese de ser substituído na TAP. Entre elas, Lufthansa, British Airways, Air France e United. O Governo tem acompanhado estas conversações.

A informação não é uma surpresa, avaliando pela estratégia de Neeleman noutras companhias aéreas, como a WestJet no Canadá, a JetBlue nos EUA e a Azul no Brasil. A permanência de Neeleman na TAP sempre foi, por isso, vista como uma realidade a prazo.

O acordo feito com o Governo em 2016 pressupõe que a Atlantic Gateway não poderá vender a posição durante cinco anos. Mas a venda que estará a ser preparada por Neeleman não compromete esta obrigação, uma vez que, a acontecer, o empresário fará a venda da sua posição no próprio consórcio. Ou seja, a Atlantic Gateway manter-se-á como acionista.

A companhia aérea portuguesa agravou os prejuízos registados no primeiro semestre, tendo registado um resultado negativo de perto de 120 milhões de euros, mais 26,4 milhões do que nos mesmos seis meses de 2018. O crescimento dos prejuízos foi justificado pela administração com a “quebra e receitas de passagens do Brasil” e “aumento dos custos com pessoal, em resultado de novas contratações e das revisões salariais negociadas em 2018”.