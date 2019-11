No mesmo dia em que apresentou o projeto de requalificação da frente ribeirinha, Fernando Medina aproveitou para falar num outro desejo da autarquia: construir uma ciclovia com 60 quilómetros, desde Vila Franca de Xira até ao Guincho. O projeto já está “bastante desenvolvido”, faltando apenas “ligar alguns pontos importantes”, estando as câmaras de Oeiras e Loures a trabalhar nesse sentido. “Gostaria muito que (…) estivesse pronta durante este mandato”, disse o autarca.

“É um projeto muito importante e acarinhado por todos os presidentes de câmara”, começou por dizer Fernando Medina aos jornalistas, após a apresentação do Projeto de Reabilitação da Frente Ribeirinha Central.

Nas palavras do autarca, esta será “talvez, uma das mais extraordinárias ciclovias do mundo”. “Não conheço, aliás, muitas zonas que tenham a extraordinária beleza do estuário do Tejo e que possa ser vista e circulada do ponto de vista pedonal e ciclável, que são os mais de 60 quilómetros entre Vila Franca de Xira e o Guincho”, disse.

O projeto já está “bastante desenvolvido”, disse o presidente da Câmara de Lisboa (CML), explicando que “uma grande parte desta linha está construída”. De acordo com Medina, Vila Franca de Xira “tem concluído praticamente tudo aquilo que tem de fazer” e Loures está neste momento a desenvolver projetos — “que entrarão em concurso ainda neste mandato” — que permitirão ligar o terreno das Jornadas da Juventude a Lisboa, através do rio Trancão.

Da parte de Lisboa, “a ligação da Expo até toda a marginal está feita”, por isso, disse o autarca, resta concluir esta parte de reabilitação da frente ribeirinha. “Por isso, da parte de Lisboa, temos ciclovia na totalidade”, afirmou.

Em Oeiras uma parte deste processo já está feito, mas a parte “tecnicamente mais difícil” é na zona de Caxias, adiantou Medina. Contudo, o presidente da câmara, Isaltino Morais, já está a “trabalhar nessa dimensão”. Já em Cascais, a ciclovia está feita até ao Guincho, “numa zona bastante aprazível”. Assim, fica apenas a faltar “ligar alguns pontos importantes” para construir esta ciclovia contínua entre Vila Franca de Xira e o Guincho.

“Gostaria muito que esta ciclovia estivesse pronta durante este mandato autárquico. Seria uma grande alegria para todos nós”, rematou o autarca.