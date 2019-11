AXA investe biliões em Verde e abandona o carvão

No âmbito do “AXA Climate Impact Day”, um evento organizado pela AXA em colaboração com os Princípios das Nações Unidas para o Seguro Sustentável, a seguradora anunciou no seu site o lançamento de uma nova fase na sua “estratégia climática”.

O objetivo é acelerar a transição para uma economia mais sustentável, cumprindo o Acordo de Paris. Entre as medidas anunciadas encontra-se o reforço da política de desinvestimento para sair totalmente da indústria do carvão até 2030 nos países da OCDE e da União Europeia e, em seguida, no resto do mundo até 2040.

A seguradora afirmou que também investirá em “títulos de transição”, uma classe de ativos inovadora, concebida pelos gestores de investimento da AXA para apoiar as empresas que adotam modelos de negócio com menos carbono. Essa ferramenta complementa os “títulos verdes”, projetados para financiar projetos que já são “verdes”.

Em dezembro lançará uma nova ferramenta, a “FastCat”, um serviço de assistência paramétrica que será vendido como parte de contratos de seguro em todo o mundo e terá alertas meteorológicos e avaliação em tempo real para clientes que enfrentam perigos de desastres naturais, como inundações, terremotos, ciclones e incêndios.

Com 171 mil empregados, a AXA opera em 61 países e tem 105 milhões de clientes. As suas raízes estão numa mutualista de seguros fundada em 1958, na região francesa da Normandia. Depois de terá atravessado algumas dificuldades, em 2010 definiu uma nova estratégia onde a prioridade deixou de ser a presença em todo o lado, mas sim onde o negócio criasse valor.