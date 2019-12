Eleven Sports vai testar “pay-per-view” em Portugal

A Eleven Sports quer testar o conceito de “pay-per-view” no mercado português. O ensaio vai ser já este fim de semana, com um um combate de boxe, devendo, depois, ser alargado a outros eventos desportivos, mas de nicho.

O combate de boxe entre Anthony Joshua e Andy Ruiz “será um primeiro teste” a este conceito que a empresa britânica já introduziu noutros mercados europeus e também nos EUA, explica Jorge Pavão de Sousa, diretor-geral da Eleven Sports, ao Jornal de Negócios (acesso pago).

“Estamos a falar de um ‘pay-per-view’ para um evento específico e não para um determinado período”, como foi testado em tempos pela Sport TV, que permitia acesso ao canal por um valor diário, diz, acrescentando que o custo do serviço será de 4,99 euros por evento. É metade do valor total da mensalidade do canal.

A ideia da Eleven Sports é o de aplicar o “pay-per-view” a outros desportos no futuro. É um conceito “direcionado para um nicho de audiência que está disposto a pagar um premium no acesso” ao canal, diz o responsável.