Licenças remuneradas para quem é dono de animais, cobertura de custos do congelamento de óvulos ou programas de pagamento de empréstimos a estudantes por parte dos empregadores. As estratégias dos empregadores para atrair e reter millennials são cada vez mais originais, sobretudo quando comparadas com a política de benefícios oferecidas pelas instituições onde os seus pais trabalharam.

Tanto as empresas como os trabalhadores são cada vez mais seletivos na hora de escolher os projetos em que se envolvem e as melhores equipas para fazê-lo. A geração millennial, que procura agora o seu primeiro emprego, conta ainda com uma maior transparência, tanto na pesquisa de benefícios oferecidos pelas empresas como na comparação de ofertas de emprego.

Segundo o Business Insider, algumas das vantagens mais recentes que as empresas apresentam aos seus empregados podem incluir, por exemplo, uma maior flexibilidade laboral. Programas de pagamento de empréstimos a estudantes por parte dos empregadores são também uma “regalia” bastante popular entre os trabalhadores mais jovens, considerado por 45% dos funcionários uma das gratificações mais importantes, segundo refere o Bureau of Labor Statistics.

Abaixo encontram-se algumas das vantagens de trabalho a que os millennials podem ter acesso hoje e que, na época dos seus pais, não eram sequer pensadas pelas empresas: