Na próxima década, profissões mais passíveis de automatização podem extinguir-se. Carteiros, relojoeiros e datilógrafos são algumas das funções que podem estar a desaparecer do mercado.

No top 3 de profissões em perigo de extinção, de acordo com o Bureau of Labor Statistics, publicado a cada dois anos e que faz projeções relativamente ao emprego para os Estados Unidos, estão os agentes de fiscalização de estacionamento (como a EMEL), terapeutas respiratórios e operadores de comboios.

Desta forma, a partir dos dados do Bureau of Labor Statistics, os 20 empregos que têm tendência a desaparecer nos EUA até 2028 são: