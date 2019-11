Quer encontrar trabalho este Natal? O Xmas Work ajuda

O Natal está a porta e muitos aproveitam esta quadra para fazer trabalhos extra ou até mesmo para encontrar uma oportunidade de emprego a mais longo prazo. Encontrar trabalho de forma mais rápida, fácil e prática é o objetivo do Xmas Work. A nova aplicação da Randstad dá acesso a várias oportunidades de emprego e permite ao candidato gerir ofertas de trabalho pontual em tempo real.

Se quiser encontrar trabalho nesta época natalícia, os passos são simples. Os candidatos têm apenas de registar-se na página da Randstad e a empresa verifica se o candidato cumpre os requisitos legais para que possa trabalhar. Se cumprir, o candidato recebe um email com o código de acesso à app myRandstad (disponível em Google e iOS). Através desta aplicação pode aceitar determinado emprego através do telemóvel, ou seja, o match é feito por via digital.

“É uma experimentação que nos vai permitir perceber a apetência do nosso mercado para este tipo de solução. Acreditamos que vai aproximar empresas e candidatos, em especial candidatos para trabalhos pontuais, empregos de part-time, experiências remuneradas e enquadradas na lei. Estamos muito entusiasmados com este passo que pode ser apenas o princípio de uma nova experiência no acesso ao emprego”, afirma José Miguel Leonardo, CEO da Randstad Portugal, citado em comunicado.

Esta solução lançada pela Randstad pretende revolucionar o mercado do recrutamento em Portugal e permitir às empresas e aos candidatos encontrarem mais rapidamente um emprego ou um talento, através do telemóvel e com todas as garantias de suporte por parte da empresa de recursos humanos. O portal vai permitir às empresas registar os seus pedidos de emprego que ficam imediatamente disponíveis no telemóvel dos candidatos.

O Xmas Work é uma experiência pioneira que vai permitir testar a apetência digital de candidatos e empresas e, nesta primeira fase, está apenas dedicada a funções típicas da época natalícia e apenas para a zona de Lisboa.

Após a realização do trabalho, o pagamento é feito através da Randstad que está presente em 38 países e só em 2018 ajudou mais de 2,5 milhões de candidatos a encontrar um emprego.