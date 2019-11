O Grupo Continental, que adquiriu recentemente uma fábrica de Antenas inteligentes em Vila Real, vai abrir no Porto um centro de engenharia, a Continental Engineering Services (CES), e empregar 300 colaboradores. A CES desenvolve e fornece produtos, serviços de integração e de consultaria.

O processo de recrutamento já está em aberto e as vagas estão disponíveis na página de LinkedIn da empresa, que procura profissionais formados em software, serviços de engenharia e cibersegurança. “O foco são jovens licenciados em diferentes áreas da engenharia”, confirma ao ECO fonte da Continental Mabor.

“Estamos orgulhosos por expandir as nossas atividades para a cidade do Porto e construir uma equipa de excelência. Acreditamos na qualidade dos engenheiros portugueses e estamos confiantes que esta nova localização será o pilar do nosso sucesso, no futuro”, destaca Jochen Diehm,

diretor da Continental Engineering Services, Portugal.

“Com esta empresa abrimos uma porta aos jovens licenciados em Portugal, pois todos os colaboradores da CES são altamente qualificados”, referiu em comunicado Pedro Carreira, presidente do conselho de administração da Continental Mabor.

Pedro Carreira acrescenta ainda que “a instalação desta nova empresa em Portugal é mais um passo significativo” na estratégia da empresa alemã, dos últimos anos, de “trazer para Portugal outras áreas de negócio do Grupo Continental”.

A cerimónia de inauguração das instalações da empresa no Porto está prevista para o início do próximo ano.

(Notícia atualizada às 11H31 com mais informação)