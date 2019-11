A Voltalia, multinacional francesa do setor de energia renovável, está a recrutar 40 novos colaboradores, até ao final do ano, para Oliveira de Frades e maioritariamente para a cidade do Porto.

As vagas são maioritariamente para o centro tecnológico no Porto e as posições em aberto são essencialmente para a área de engenharia civil, engenharia eletrotécnica, engenharia do ambiente e energias renováveis. Existe também algumas vagas na área de marketing e comunicação e serviços financeiros. O recrutamento já está em aberto e os interessados podem candidatar-se através do site da empresa.

A Voltalia está em Portugal desde 2016, numa fase inicial instalou-se em Oliveira de Frades e desde maio deste ano expandiu para a cidade do Porto por uma questão de posicionamento estratégico. “Começámos o ano com 140 colaboradores e antecipamos acabar com cerca de 200. Esta fase de crescimento deve-se aos projetos que temos previstos para Portugal e ao crescimento nesta geografia”, explica ao ECO o responsável de marketing e comunicação do Grupo Voltalia, José Carlos Amador.

“Portugal representa para o Grupo Voltalia a base de suporte de toda a atividade do grupo na área do solar. A empresa decidiu instalar em Portugal o centro mundial de competências do solar – Solar Hub, daqui é dado todo o suporte de engenharia, gestão de projeto, monitorização, supervisão e controlo dos ativos solares espalhados pelos quatro continentes e mais de 20 países”, refere José Carlos Amador.

O grupo Voltalia conta com cerca de 700 funcionários e está presente em mais de 20 países. A empresa produz e comercializa eletricidade gerada por energia eólica, solar, hidroelétrica e de biomassa, possuindo capacidade solar total instalada ou em construção de um GW.