Conhecer os candidatos e as suas preferências. Numa altura em que as empresas, sobretudo na área do retalho, começam a reforçar as suas equipas para colmatar o aumento de procura decorrente da época natalícia, é necessário conhecer bem as necessidades dos trabalhadores, sublinha um estudo realizado pela Manpower e que reuniu respostas de quase duas dezenas de milhares de inquiridos.

“Numa altura em que é previsível o reforço das equipas para dar resposta ao aumento de clientes sazonais, é fundamental conhecer os candidatos e as suas preferências”, sublinha Vítor Antunes, managing director da Manpower em Portugal. “É necessário saber onde estão os trabalhadores qualificados, o que os motiva nas ofertas de trabalho e qual a estrutura ótima das propostas a fazer a estes candidatos de maneira a captar o seu interesse”, acrescenta.

O estudo, que junta conclusões de cerca de 18.000 entrevistados entre os 18 e os 65 anos, de 24 mercados de trabalho influentes em todo o mundo, referiu perguntas ligadas aos fatores que estas pessoas valorizavam na hora de procurar oportunidades no mercado de trabalho.

De acordo com um estudo da ManpowerGroup, os retalhistas pode tornar-se mais atrativos ao talento na época de Natal se tiverem em conta os seguintes pontos:

Flexibilidade laboral: estudo conclui que um local de trabalho que obedeça a lógica flexível é um ponto a favor das empresas na hora de serem atrativas para futuros trabalhadores. Flexibilidade horária é muito valorizada na hora de escolher a empresa onde trabalhar.

estudo conclui que um local de trabalho que obedeça a lógica flexível é um ponto a favor das empresas na hora de serem atrativas para futuros trabalhadores. é muito valorizada na hora de escolher a empresa onde trabalhar. Progressão na carreira : a possibilidade de crescer dentro da empresas é outro dos fatores tidos em conta na hora de escolher novas oportunidades de trabalho, mesmo na época de Natal. Se se tratar de uma procura de um projeto a mais médio prazo, a possibilidade de progressão surge logo depois do vencimento e do tipo de trabalho como principal motivação.

: a possibilidade de crescer dentro da empresas é outro dos fatores tidos em conta na hora de escolher novas oportunidades de trabalho, mesmo na época de Natal. Se se tratar de uma procura de um projeto a mais médio prazo, a possibilidade de progressão surge logo depois do vencimento e do tipo de trabalho como principal motivação. Localização geográfica : a busca de um projeto a curto prazo tem também em conta a localização do local de trabalho.

: a busca de um projeto a curto prazo tem também em conta a localização do local de trabalho. Vencimento : o valor do salário é outro dos pontos a considerar na hora de atrair estes profissionais.

: o valor do salário é outro dos pontos a considerar na hora de atrair estes profissionais. Pacote de regalias : é outro dos fatores valorizados pelos candidatos enquanto procuram oportunidades no mercado de trabalho. Seguros, assistência e outras regalias são alguns dos exemplos.

: é outro dos fatores valorizados pelos candidatos enquanto procuram oportunidades no mercado de trabalho. Seguros, assistência e outras regalias são alguns dos exemplos. Reputação da marca: a forma como a marca é vista e percecionada pelos potenciais candidatos e pelo ambiente que os rodeia é um dos pontos mais valorizados quando se trata de escolher novas oportunidades.

“Uma análise ao modelo de trabalho preferido pelos candidatos revela ainda que os fatores que motivam a forma como os candidatos querem trabalhar são uma combinação de circunstâncias, atitudes e aspirações”, detalha a empresa em comunicado.