A empresa de recrutamento Randstad Portugal lançou um novo projeto de atração e retenção de talento, o “Customer Delight”, que mede de forma contínua a experiência dos seus candidatos, colaboradores e clientes através da monitorização de dados em tempo real. Esta é uma forma de valorizar e reter talentos, valorizando o fator humano.

“Acreditamos que o fator humano já é parte do nosso ADN, mas que, por algum motivo, por vezes, no dia-a-dia, nos esquecemos. O customer delight é esse reforçar de quem somos e é a transformação que precisamos para entregar a nossa promessa de human forward”, afirma José Miguel Leonardo, CEO da Randstad Portugal, citado em comunicado.

Desde o início do ano, a Randstad Portugal tem feito questionários, em contínuo, dos momentos mais importantes no percurso dos candidatos, e dos próprios colaboradores. “Fatores como o pagamento de salário atempado são menos importantes do que o saber que tenho um consultor que me pode apoiar durante o meu trabalho na Randstad. Vermos num gráfico a importância desse momento eleva a nossa responsabilidade”, reforça Inês Veloso, diretora de marketing e comunicação da multinacional de recrutamento.

“Em suma, promover customer delight representa de forma sistémica promover responsabilidade social. No recrutamento e na retenção de talento não há match perfeito sem conhecer a verdadeira equação de necessidades, representações, práticas, motivações, expectativas, em todo o seu conjunto simultaneamente entre um empregador e candidato/colaborador“, refere Sara Alves, permanent placement consultant da Ranstad.

Esta iniciativa arrancou em 2017 com a definição do percurso de cada um dos stakeholders, recorrendo à metodologia Agile. No segundo momento foram questionados os públicos-alvo para identificar quais os momentos que realmente marcavam a diferença. A metodologia Agile tem como base a aceleração dos processos num projeto, o trabalho em equipa auto-organizadas, multidisciplinares e motivadas, para atingir uma meta estabelecida a cada fase. O objetivo do método Agile é “entregar valor” de forma mais rápida, gerando mais satisfação, mais eficiência e produtividade.

Os resultados da medição contínua reforçam a necessidade de humanizar cada vez mais a relação entre a Randstad e os seus stakeholders. “Recorremos ao conceito de #everydayhero que é o arquétipo da nossa marca e ao mesmo tempo é o perfil que procuramos para a nossa empresa, heróis do dia-a-dia” esclarece Inês Veloso.

A empresa faz este acompanhamento por áreas de negócio, não esquecendo os colaboradores internos e os candidatos, mesmo que não estejam em processo de recrutamento. A Randstad Portugal é uma das empresas pioneiras na implementação do customer delight experience, em paralelo com outros países do grupo a nível mundial, como a Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Canadá.