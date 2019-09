Vinte anos depois, a Ericsson decidiu trocar a Quinta da Fonte, em Oeiras, e rumar ao Parque das Nações, em Lisboa. Já a Alain Afflelou esteve dez anos em Algés, mas acabou por instalar-se no coração da capital portuguesa. Dois casos diferentes, mas um objetivo em comum: a busca pela centralidade e pela atratividade.

O centro da cidade trouxe à tecnológica uma nova casa que, embora mais pequena, tem em conta a proximidade com os clientes e a acessibilidade de transportes públicos. Por outro lado, a mudança potenciou, também, o fator “atratividade”.

“Ter um escritório novo dá a ideia de continuidade e investimento que a empresa tem no nosso país. Estar em Lisboa num escritório novo é sempre um motivo de atração, primeiro para os que cá estão e depois para as pessoas mais novas”, afirma Luís Silva, CEO da Ericsson em Portugal.

