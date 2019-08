Tecnológica francesa GoodBarber abre escritório em Coimbra

A tecnológica francesa GoodBarber, que permite que os clientes criem as suas próprias aplicações móveis (iOS, Android e WEB), abriu um escritório em Coimbra e prevê investir um milhão de euros em Portugal até 2022.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o gestor do escritório de Coimbra, David Fortunato, esclarece que a “GoodBarber é uma empresa tecnológica focada no desenvolvimento de uma plataforma ‘online’ com o objetivo de possibilitar que os clientes criem as suas próprias aplicações móveis (iOS, Android e Web) de uma forma automatizada, sem a necessidade de conhecimentos de programação, assim como de contratar uma equipa inteira para o desenvolvimento dessas aplicações”.

A empresa, que se considera uma ‘app builder’, está instalada no ecossistema criativo Campus Plex em Ajjacio, na Córsega, França, onde vai investir 1,6 milhões de euros num edifício para albergar 100 trabalhadores.

“O nosso foco é o de simplificar a criação de aplicações móveis para qualquer pessoa sem conhecimentos técnicos, isto é, imaginemos que o dono de uma barbearia quer criar uma aplicação para Android, iOS e Web para manter a ligação com os seus clientes (por exemplo com cartões de fidelidade virtuais, blog, envio de notificações, entre muitas outras soluções). O custo normal para a criação de uma aplicação de raiz seria demasiado caro, isto porque teria de contratar alguém para o desenvolvimento nas diferentes plataformas e acrescentar também o custo de manutenção, o que seria inviável tendo em conta o retorno que este perspetiva”, sintetiza o responsável.

Por isso, a solução da empresa vai “ao encontro dessa necessidade, já que por um custo reduzido e sem a necessidade de qualquer conhecimento técnico (ao nível de desenvolvimento de aplicações), os clientes podem desenvolver as suas próprias aplicações”.

Instalada também em Lisboa e Nova Iorque, a GoodBarber quer aproveitar o cluster tecnológico de Coimbra e, além de engenheiros, pretende contratar outros profissionais na área do Suporte, Marketing e Design, entre outros setores.