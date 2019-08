A Talkdesk vai abrir um novo laboratório de inovação em Aveiro já no próximo mês de setembro. A empresa já anunciou que vai contratar 50 pessoas até ao final de 2019, principalmente na área de engenharia. As vagas podem ser consultadas no site da empresa.

O TDX Aveiro será o quarto escritório da empresa em Portugal e vem reforçar o investimento que o unicórnio tem feito em inovação e desenvolvimento. A Talkdesk desenvolve soluções de software baseado em cloud para centros de contacto e já está presente nas cidades de Lisboa, Coimbra e Porto.

“O objetivo destes laboratórios de inovação é serem o ambiente onde os nossos colaboradores dispõem de todas as ferramentas necessárias para criar o futuro dos contact centers. Portugal tem sido o centro de desenvolvimento do software da Talkdesk, sendo que temos vindo a reforçar o investimento no talento português e a chegada a Aveiro é mais um importante passo nesse sentido”, esclarece Marco Costa, diretor geral da Talkdesk para a região EMEA, citado em comunicado.

A Talkdesk é uma empresa com ADN português e está presente em mais de 50 países. Um dos objetivos da empresa é ter uma equipa de 1.000 engenheiros em Portugal até ao final de 2020.