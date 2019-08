Decathlon tem 70 vagas para nova loja em Coimbra

A Decathlon vai abrir uma nova loja em Coimbra no final do ano e está à procura de 70 pessoas. O recrutamento já começou e a candidatura pode ser feita na plataforma My Job, na página oficial da Decathlon. A loja de desporto tem vagas para designers de produto, vendedores desportistas, operadores logísticos, técnicos e líderes de equipa pós-venda, técnicos de sistemas de informação.

A nova loja vai instalar-se na Avenida José Bonifácio de Andrade e Silva, junto ao Fórum Coimbra. A Decathlon Coimbra vai ter equipamento para mais de 100 práticas desportivas, com destaque para os desportos mais praticados na região, como o trekking, caminhada, futebol, cardiofitness, corrida, trail, caça, pesca, natação e BTT.

A Decathlon investiu oito milhões de euros para a abertura deste espaço. A nova loja vai ocupar uma área de cerca de 350 metros quadrados de área de venda e conta com 305 lugares de estacionamento.