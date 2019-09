O Banco Comercial do Huambo (BCH) quer reforçar a relação com os clientes e, ao mesmo tempo, alargar a sua esfera de ação no exterior. Para concretizar o objetivo, a instituição angolana escolheu Portugal para abrir o seu primeiro escritório de representação a nível internacional. O Porto foi a cidade escolhida.

O novo escritório do banco, situado na Rua Arquitecto Cassiano Barbosa, conta com quase dez anos de existência, um capital social de dez biliões de Kwanzas e José Rui Campos Arnaud na liderança. “É o primeiro escritório de representação do Banco Comercial do Huambo e assinala o início da sua internacionalização”, afirma Natalino Lavrador, presidente do conselho de administração do BCH, em comunicado.

“Com a dinamização comercial que o mundo vive à escala global, este escritório de representação irá permitir reforçar a assistência aos nossos clientes empresariais com ligações comerciais fortes com Portugal e o espaço europeu. Irá, também, apoiar os nossos clientes individuais, residentes no exterior de Angola, e que fazem parte da vasta diáspora angolana residente em Portugal e na Europa”, acrescenta o presidente do conselho de administração do banco angolano.

Além disso, o BCH passa, agora, a estar capacitado para “receber os agentes económicos empresariais e individuais que necessitem de acompanhamento e informações sobre a atividade empresarial e comercial em Angola”, lê-se no comunicado.