Cinco estratégias para reter trabalhadores

Há muito mais do que o valor do salário na hora de compensar os colaboradores. A pensar nisso, a Spring Professional, empresa de recrutamento especializado do grupo Adecco, enumera cinco estratégias para aumentar a taxa de retenção.

Horários de trabalho flexíveis

A grande maioria dos funcionários valoriza muito a capacidade de trabalhar em horários flexíveis. Pesquisas globais descobriram que, especialmente para os trabalhadores mais jovens, o aumento da flexibilidade nas horas de trabalho era um maior incentivo do que outros. No entanto, muitas empresas continuam relutantes quando se trata de introduzir horários de trabalho. Outra hipótese é, junto com os colaboradores, testar um horário de trabalho que atenda às suas necessidades.

Encurtar a semana de trabalho

Na Mars Iberia não se trabalha cinco dias por semana, e há países onde uma semana de trabalho reduzida provou ser benéfica para os funcionários em termos de produtividade e redução do stress. Para a Spring Professional, os empregadores precisam de entender que o tempo gasto no escritório não necessariamente iguala a produtividade. As evidências mostram que, com uma semana de quatro dias, a qualidade do trabalho permanece a mesma, enquanto o envolvimento no trabalho melhora e o stress diminui.

Promover o trabalho a partir de casa

Permitir que os funcionários trabalhem a partir de casa traz recompensas significativas tanto para funcionários quanto para empresários, de acordo com um estudo de Stanford. Muitos funcionários perceberam que tinham menos distrações e menos stress, o que resultou num aumento de produtividade em 13%. Além disso, o desgaste dos funcionários foi reduzido para metade, as pausas tornaram-se mais curtas e as ausências por motivo doença também diminuíram. A par da diminuição da despesa com espaço de escritório, assim como a tecnologia cada vez mais acessível, “políticas que não permitem que os funcionários trabalhem de casa pelo menos em parte do tempo tornam-se hoje mais difíceis de justificar – e arrisca que os seus funcionários procurem essas alternativas noutras empresas”.

Implementar políticas de recompensa e reconhecimento

É importante agradecer e reconhecer o contributo de cada colaborador. Algumas empresas oferecem prémios financeiros, mas há outros esquemas de recompensa, como eCards, e dias de férias adicionais, que também podem ser muito eficazes e significativos na hora de reconhecer funcionários pelo trabalho árduo. “Seja criativo e identifique formas de recompensa e reconhecimento que se encaixam na cultura da sua empresa e na marca do empregador, são justas, inclusivas e significativas”, afirma a empresa de recrutamento.

Introduzir iniciativas de bem-estar

Contrariar o sedentarismo dos colaboradores, contribuindo para a saúde de todos deve ser uma prioridade. Muitos empregadores oferecem benefícios de bem-estar, como fruta, ginásio, meditação e/ou massagens, por exemplo. Além disso, promover o bem-estar no local de trabalho pode ajudar a prevenir o stress, a melhorar a moral, assim como incentiva o espírito de equipa, reduz os dias de doença e melhora a satisfação geral dos funcionários.