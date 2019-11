Quer uma árvore de Natal? Pode alugar e ajudar os Bombeiros

O Natal está à porta e a árvore está inata a esta tradição. Regra geral, as árvores são de plástico e não são a melhor solução tendo em conta a preocupação ambiental e o impacto do plástico no planeta. Aliado a uma causa solidária e sem esquecer a pegada ecológica, a startup portuguesa Rnters criou o projeto Pinheiro Bombeiro. É uma iniciativa de cariz social que permite, durante o período de Natal, alugar pinheiros de Natal verdadeiros.

O aluguer do Pinheiro Bombeiro custa 20 euros, mas por cada pinheiro alugado, cinco euros revertem para a compra de material profissional para o combate a incêndios. Para obter o o seu Pinheiro Bombeiro e contribuir para esta causa só tem que aceder ao site oficial e fazer a encomenda.

A iniciativa vai na terceira edição e já angariou 29 mil euros para os Bombeiros Voluntários de Portugal. Em 2017 e 2018 o valor angariado pela iniciativa Pinheiro Bombeiro permitiu entregar dezenas de máscaras de combate a incêndio a todos os corpos de Bombeiros Voluntários do distrito de Leiria e este ano serão entregues luvas e máscaras para todos os corpos do distrito de Viana do Castelo.

“Queremos equipar dois distritos e aumentar o impacto do Pinheiro Bombeiro. Talvez um dia consigamos equipar todos os corpos de Portugal”, refere em comunicado, Guilherme Guerra, cofundador da startup.

Pode levantar o Pinheiro Bombeiro em cinco locais: no Hub do Pinheiro Bombeiro na Fábrica Braço de Prata, no Centro Cultural de Bélem, no LX Factory, Winter Market da Stylista e no Cascais Christmas Village ou optar por recebê-lo em casa. Posteriormente às épocas festivas, como reciclar é refletir, pode entregar o Pinheiro Bombeiro no hub do projeto de forma a ser reciclado.

Esta iniciativa contribui também para prevenir a disseminação de incêndios em áreas onde o corte destes pinheiros é obrigatório. Para além da prevenção esta iniciativa tem como foco a sustentabilidade ambiental e reutilizar recursos naturais é uma premissa. Só nas duas primeiras edições foi possível produzir quinze toneladas em biomassa.