Usa MB Way? PSP dá cinco recomendações para evitar burlas

Há cada vez mais burlas associadas à utilização do MB Way, razão que levou a PSP a emitir um conjunto de recomendações que os utilizadores dessa ferramenta devem ter em conta para evitarem ver-se envolvidos neste tipo de situações.

“A Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que tem vindo a detetar um aumento de ocorrências relacionadas com burlas através do MB Way, especialmente em 2019”, começa por dizer aquela entidade através de um post publicado nesta terça-feira na sua página de Facebook. De acordo com a PSP, ocorreram 99 registos referentes a burlas deste género em 2018, no respetivo Sistema Estratégico de Informação. Em 2019, e até dia 31 de maio, o número de registos já ascendia a 135.

No âmbito das situações identificadas, a PSP diz ter conseguido identificar um “modus operandi” que “consiste no aproveitamento feito aos anúncios que as vítimas colocam online para venda de objetos em sites dedicados a este tipo de comércio (OLX, CustoJusto, entre outros)”.

Segundo a PSP, essas pessoas são contactadas posteriormente telefonicamente pelos burlões que atuam como supostos compradores e que as convencem a dirigir-se a um ATM para, supostamente, fazer o pagamento do objeto via MB Way. “Quando conseguem enganar a vítima, aproveitam o desconhecimento que a vítima possui sobre a aplicação MB Way e, através de indicações enganosas sobre os procedimentos a adotarem, conseguem aceder à conta bancária da vítima e fazer vários levantamentos e compras de forma ilegítima“, esclarece a PSP.

Tal resulta do facto de a vítima ser induzida a introduzir no ATM o número do telemóvel do suspeito e o fornecimento do código associado ao respetivo cartão de Multibanco. “Convencida de que está a ajudar o potencial comprador a pagar o objeto está, efetivamente, a dar-lhe a capacidade de acesso à conta que está associada ao seu cartão de Multibanco, permitindo assim os levantamentos indevidos da sua conta bancária”, contextualiza a PSP.

Face à crescente deteção deste tipo de fraudes, a força policial decidiu assim emitir um conjunto cinco recomendações que os utilizadores do MB Way devem ter em consideração de forma a evitarem ser “apanhados” na rede dos burlões.

As cinco recomendações da PSP