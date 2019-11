Poder de compra em Lisboa é mais do dobro da média nacional

O poder de compra per capita manifestado no município de Lisboa era mais do dobro da média nacional em 2017, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Apenas 32 dos 308 municípios tinham um poder de compra acima da média, sendo a maioria deles localizados nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, que em conjunto concentram mais de metade do poder de compra apesar de terem apenas 44% da população do país.

Os municípios de Lisboa e Porto são os dois municípios onde o Indicador per Capita (IpC) do poder de compra – que pretende traduzir o poder de compra manifestado quotidianamente, em termos per capita, nos diferentes municípios ou regiões, relativamente à média nacional — é mais elevado no país, mas nos últimos dois anos a distância aumentou entre os dois, com o poder de compra em Lisboa a aumentar, e no Porto a diminuir ligeiramente.

Além de Lisboa (cujo poder de compra foi de 219,6% face à média), houve mais três municípios que fazem parte da área metropolitana de Lisboa que integraram o grupo de 15 municípios com maior poder de compra per capita em 2017: Oeiras, Cascais e Alcochete.

Nos 18 municípios de Lisboa, 10 tinham um poder de compra abaixo da média nacional — Moita, Odivelas e Seixal –, apresentando valores muito distantes do poder de compra per capita registado no município de Lisboa.

Na área metropolitana do Porto os resultados são muito semelhantes. Além do Porto (cujo poder de compra foi de 157,8% face à média nacional), houve mais três municípios com que integraram o top 15: São João da Madeira, Matosinhos e Maia. Já Arouca e Paredes são os com menor poder de compra per capita dentro da área metropolitana do Porto, correspondendo a apenas 70,8% e 79,8% da média nacional.

Os restantes são maioritariamente capitais de distrito, como Faro, Coimbra, Aveiro e Évora (todos com valores acima dos 110%) e ainda Sines, Funchal e Albufeira.

(Notícia em atualização)