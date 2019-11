O poder de compra na capital portuguesa é mais do dobro da média nacional. Lisboa continua no top, sendo a Área Metropolitana de Lisboa aquela que apresenta maior riqueza no total do país, seguida da do Porto. No conjunto, as duas áreas metropolitanas concentravam, em 2017, mais de metade (52%) do poder de compra de Portugal.

Lisboa lidera, seguida do Porto. Oeiras fecha o pódio, no ranking por municípios, sendo que o top 5 conta ainda com São João da Madeira, na Área Metropolitana do Porto, e Faro, no sul do país.

No extremo oposto está Ponta do Sol, na Madeira, com um poder de compra de quase metade da média nacional. Tabuaço, Celorico de Basto, Cinfães e Porto Moniz estão todos no fundo da tabela.

Veja o ranking por municípios:

Município/Poder de compra