A José de Mello Saúde, que explora a rede de hospitais CUF e ainda a PPP no hospital de Vila Franca de Xira, lançou uma nova emissão de obrigações para se financiar até 50 milhões de euros junto de grandes investidores.

A empresa informou esta manhã que “na prossecução da sua estratégia financeira e foco na redução de risco de refinanciamento, e tirando partido das condições atuais de mercado para alargar a maturidade média da sua dívida, procedeu hoje ao lançamento de uma oferta particular de subscrição de obrigações (…) no montante nominal total mínimo de 30 milhões e máximo de 50 milhões de euros, com vencimento previsto para janeiro de 2027 e uma taxa de juro variável, previsivelmente a emitir até ao final de novembro de 2019″.

A oferta particular é dirigida apenas a investidores qualificados, pressupondo um investimento mínimo de 100 mil euros por cada um.

A José Mello Saúde adianta ainda que a oferta poderá ser realizada através de numerário e/ou em espécie, seja mediante a troca de obrigações do empréstimo obrigacionista realizado em 2015 e pagamento do restante preço de subscrição em numerário caso os títulos em troca não perfaçam os 100 mil euros de aplicação mínimo ou mediante a compra de novas obrigações.

Quem quiser trocar as obrigações de 2015 por novas obrigações receberá um prémio em numerário e ainda os juros corridos entre o primeiro dia do período de juros e a data de emissão e liquidação da nova emissão.

A operação financeira está a ser realizada pelo Banco Invest e pelo Haitong Bank, com ajuda ainda do EuroBic.

A José de Mello Saúde explora 19 unidades de saúde através da insígnia CUF e explora ainda o hospital de Vila Franca de Xira através de uma Parceria Público Privada que termina em 2021.