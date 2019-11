As receitas totais da Vodafone Portugal subiram 4,4% no primeiro semestre fiscal terminado em setembro, face a igual período de 2018, para 541 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a operadora de telecomunicações.

As receitas de serviços ascenderam a 492 milhões de euros, um aumento de 4,3%. No trimestre terminado em setembro, as receitas de serviços aumentaram 5,3% para 254 milhões de euros e as receitas totais subiram 5,4% para 280 milhões de euros.

“Concluído aquele que é o seu segundo trimestre do exercício económico 2019/20 (julho a setembro), a Vodafone Portugal prossegue a tendência de crescimento das receitas de serviços, principal indicador de negócio, impulsionado não apenas pelo segmento fixo, que tem sido o principal motor do crescimento nos últimos anos, mas também pelo segmento móvel”, refere a empresa, em comunicado.

“O desempenho alcançado no segundo trimestre foi suportado pelo crescimento a dois dígitos do negócio fixo, tanto na base de clientes como nas receitas“, acrescenta, adiantando que no segundo trimestre fiscal “a base total de clientes do serviço fixo aumentou 10,4%”, em termos homólogos, “atingindo 756 mil, dos quais 646 mil são clientes de televisão (+11,7%)”.

A Vodafone Portugal refere igualmente que os resultados no trimestre em análise “foram também impulsionados pelo desempenho consistente do negócio móvel, com o número total de clientes móveis a aumentar 2,6% em relação ao mesmo período no ano passado, atingindo 4,9 milhões”.

A operadora de telecomunicações “continua a expandir a sua presença em todo o território nacional, atingindo, no final de setembro, 3,3 milhões de lares e empresas passadas com a sua fibra de última geração”, informa.

Citado em comunicado, o presidente executivo da Vodafone Portugal, Mário Vaz, afirma que “os resultados apresentados são a materialização de uma estratégia de crescimento orgânico, de aposta no investimento e na superior orientação para o cliente”.

“Comprometidos com os desafios de digitalização do país, continuamos a aumentar a cobertura de fibra, fruto das importantes parcerias que fomos celebrando, a última das quais com a dstelecom, e mantemos o foco na disponibilização de um serviço de qualidade na rede móvel, disponibilizando velocidades de acesso compatíveis com o crescente volume de dados que os clientes exigem”, prossegue.

“O nosso esforço em adaptar, de forma contínua, as ofertas às necessidades dos clientes, traduziu-se, no trimestre em causa, no lançamento de ofertas inovadoras nas áreas de televisão e móvel”, conclui Mário Vaz.