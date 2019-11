Para reforçar o período natalício o El Corte Inglés contratou mais de 600 trabalhadores este ano. Numa época tão importante para as grandes cadeias, de modo a assegurar o atendimento personalizado, a marca espanhola contratou novos funcionários para cargos relacionados com vendas e atendimento ao cliente.

Intensificando também as suas propostas comerciais, o reforço de profissionais nesta época festiva tem como objetivo melhorar a experiência de compra para o cliente e oferecer um serviço de qualidade, explica o El Corte Inglés Portugal em comunicado.

Incluindo no contrato um período de formação para os trabalhadores, de modo a que estes estejam aptos a desenvolver as atividades que lhes foram destinadas, as tarefas onde serão integrados estão ligadas à atividade do comércio nas áreas de moda, acessórios, decoração e casa, eletrónica, brinquedos, lazer, desporto, alimentação, além de serviços especiais para essas datas, como por exemplo, o embrulho de presentes.