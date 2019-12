Tranquilidade associa-se ao Giving Tuesday para a AMI

A Tranquilidade associou-se ao Giving Tuesday, um movimento global que pretende inspirar o apoio a causas solidárias e criar uma onda massiva de generosidade todo o ano, sob o mote Dar para Mudar. Este ano, o dia celebrou-se a 3 de dezembro, data escolhida pela Tranquilidade para lançar uma campanha de apoio à Missão Natal AMI.

O apoio da Tranquilidade traduz-se na recolha de bens alimentares, entrega de donativo e voluntariado de colaboradores na preparação de cabazes de Natal para 500 famílias em Portugal.

A Missão Natal AMI apoia as famílias acompanhadas pela AMI que se encontram em situação de pobreza e exclusão social em território nacional. Em linha com a sua estratégia de responsabilidade social, a Tranquilidade e seus colaboradores colaboraram na iniciativa.

O Giving Tuesday refere-se à terça-feira após o Dia de Ação de Graças nos EUA. É um movimento para criar um dia internacional de doações de caridade no início da temporada de Natal e feriado. Começou em 2012 e hoje reúne beneméritos em mais de 70 países. Em 2019, a terça feira foi comemorada em 3 de Dezembro.

A Seguradoras Unidas que detém as marcas Tranquilidade, Açoreana e LOGO é um operador de seguros em Portugal com 15,5% de quota de mercado Não-Vida e 1,5 milhões de clientes.

A Companhia tem uma rede de distribuição com cerca de 2 mil pontos de venda entre 80 Corretores, 1600 Agentes multimarca e 400 Agentes exclusivos.