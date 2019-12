Três dias de inundações em França com danos de 285 milhões

As inundações causadas por chuva intensa entre o dia 22 e 24 de novembro passado em dois departamentos do sudeste de França causaram danos que ascendem a 285 milhões de euros segundo estimativa provisória da federação francesa de seguradores.

Uma semana depois do intenso episódio pluviométrico, as seguradoras já tinham contabilizado 20 mil declarações de sinistro resultando um custo estimado de 285 milhões de euros de danos cobertos por seguros de habitação (74% do valor das indemnizações), seguros automóveis (13%) e de bens de uso profissional (13%).

De acordo com um comunicado da Fédération Française de L´Assurance (FFA), a forte intempérie que, naqueles três dias, fustigou os departamentos do Var e dos Alpes Marítimos terá causado um total estimado de 40 mil sinistros. Por isso, a estimativa apresentada é ainda provisória e prevê-se que os custos subam.

Na sequência dos episódios de chuva extrema ocorridos nos últimos 10 dias, a mesma região voltou a registar chuva forte na noite de 1 de dezembro, as autoridades francesas contabilizaram 11 vítimas mortais.