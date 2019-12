Staples com mochila protegida pela AON e Generali

Mochila Protegida é um serviço criado para dar mais valor à gama de malas e mochilas da Staples, garantindo uma indemnização em caso de furto ou roubo, deste produto e respetivo conteúdo, e é relativamente fácil e imediato de contratar em qualquer loja em Portugal ou no website da marca.

O serviço proposto pela Staples é pago uma única vez, no momento de compra de uma mala ou mochila. O valor pode variar entre um total de 8,52€ por mês, para 12 meses completos de proteção, e um máximo de 170,64€, referente a 24 meses. É um serviço que pode ser ativado em caso de furto ou roubo de uma mala ou mochila adquirida na Staples, que garante a própria mala e o seu conteúdo, incluindo portátil, tablet, smartphone, calculadora ou outros materiais que o consumidor tenha no interior da mala. O valor da indemnização a receber é definido pelo comprador, podendo variar entre 75€ e 1.000€, bem como o prazo do serviço, 12 ou 24 meses.

Em caso de sinistro, a participação é igualmente rápida e simples, sem preenchimento de documentos complicados, através do website ou numa loja.

Este serviço inovador resultou de uma parceria assinalada entre a Staples, a corretora Aon e o a Generali, que em conjunto têm apostado no desenvolvimento de estratégias de distribuição B2B2C.