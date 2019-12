O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, anunciou esta sexta-feira que o valor dos investimentos aprovados durante o atual quadro comunitário já alcançou os 11 mil milhões de euros, estando a execução dos programas nos 62%.

Segundo o ministro, que falava em Lisboa durante uma conferência organizada pelo jornal Dinheiro Vivo, o valor da carteira “impressiona”, sobretudo se for analisada a sua composição. A carteira de investimentos aprovados está “executada em 62% neste momento”, disse.

“Trata-se de uma carteira com investimentos de mais de mil milhões de euros em investigação e desenvolvimento, muitas empresas médias, com novos processos e produtos quase todos orientados para a exportação”, disse Nelson de Souza, referindo, no entanto, que nem todos terão já atingido o seu “ano cruzeiro”.

“Executemos, pois, com sucesso aquilo que nos falta fazer”, disse ainda o ministro, referindo que com 4,2 mil milhões de euros programados, mas ainda por executar, o ministro considerou que o investimento “legitima e ajuda a reclamar a continuidade de novos fundos estruturais para continuar a apoiar estas dinâmicas”.